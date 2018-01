Brasil enfrentará Camarões na estréia O Brasil fará sua estréia na Copa das Confederações, no dia 31 de maio, contra a seleção de Camarões, segundo sorteio realizado hoje na capital coreana, Seul. O time brasileiro volta a campo para a segunda rodada no dia dois de junho para a partida contra o Canadá e fecha sua participação na primeira fase enfrentando o Japão, no dia quatro de junho. Brasil, Camarões, Japão e Canadá integram o grupo B da Copa da Confederações. No grupo A estão as seleções da França, México, Coréia do Sul e Austrália. A partida de abertura do torneio está marcada para o dia 30 de maio, na cidade sul-coreana de Daegu. A final será disputada no dia 10 de junho, em Yokohama, próximo a Tóquio, no Japão. A Copa das Confederações será uma espécie de ensaio para o Mundial de 2002, que será realizado na Coréia e no Japão. Veja a composição dos grupos e a tabela de jogos: Grupo A França Coréia do Sul Austrália México Grupo B Brasil Canadá Japão Camarões Tabela Primera fase: Grupo A - Sede Coréia do Sul 30/05 - França x Coréia 30/05 - México x Austrália 01/06 - Austrália-França 01/06 - Coréia x México 03/06 - França x México 03/06 - Coréia x Austrália Primeira fase - Grupo B: Sede Japão 31/05 - Brasil x Camarões 31/05 - Japão x Canadá 02/06 - Canadá x Brasil 02/06 - Camarões x Japão 04/06 - Brasil x Japão 04/06 - Camarões x Canadá Segunda Fase - Semifinais: 07/06 - 1º Grupo B x 2º Grupo A Yokohama (JAP) (13) 07/06 - 1º Grupo A x 2º Grupo B Suwan (COR) (14) Disputa e 3º e 4º lugares: 09/06 - Perdedor 13 x Perdedor 14 Ulsan (COR) (15) Final: 10/06 - Vencedor 13 x Vencedore de 14 - Yokohama (JAP)