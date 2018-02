Brasil enfrentará Croácia em amistoso A seleção brasileira de futebol vai enfrentar a Croácia no dia 17 de agosto, na cidade de Split, segundo informou nesta sexta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida será disputada no estádio Poljud, com capacidade para 45 mil torcedores. Este será o primeiro confronto entre as duas seleções. A seleção da Croácia ocupa a 23ª posição no ranking da Fifa, entidade à qual se filiou em julho de 1992, após declarar-se independente da antiga Iugoslávia. A maior façanha do futebol croata até agora aconteceu no Mundial da França, em 98, quando chegou em terceiro lugar, derrotando a favorita Holanda por 2 a 1, gols de Prosinecki e Davor Suker, o artilheiro da Copa com seis gols. O Brasil disputou apenas um amistoso este ano - marcou 7 a 2 sobre a fraca seleção de Hong Kong. Para este ano, a equipe brasileira tem previstas seis partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 - a primeira delas, no dia 27 de março, contra o Peru, em Goiânia. Três dias depois, enfrenta o Uruguai em Montevidéu. O segundo amistoso do ano está marcado para o dia 27 de abril, em São Paulo, contra uma equipe sul-americana, muito provavelmente a Argentina.