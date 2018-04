Brasil enfrentará Irlanda em amistoso no ano que vem A seleção brasileira enfrentará a Irlanda no dia 6 de fevereiro em Dublin, no primeiro amistoso da equipe em 2008, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na quarta-feira. Segundo o site da entidade (www.cbfnews.com.br) a partida será realizada no estádio Croke Park. Brasil e Irlanda se enfrentaram em Dublin em fevereiro de 2004, quando a partida terminou num empate sem gols. Antes do amistoso diante dos irlandeses, o time do técnico Dunga enfrenta o Peru, no dia 17 de novembro fora de casa, e o Uruguai no Morumbi três dias depois. As duas partidas serão válidas pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2010. A primeira partida da seleção pelas eliminatórias em 2008 será em junho fora de casa contra o Paraguai. No mesmo mês, o Brasil recebe a arqui-rival Argentina. (Por Brian Homewood)