Brasil enfrentará Venezuela no Castelão e Peru na Fonte Nova

Poucos antes de Dunga anunciar nesta quinta-feira a lista de convocados para os amistosos da seleção brasileira contra Costa Rica e Estados Unidos, que serão realizados no próximo mês em solo norte-americano, o coordenador de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi, confirmou os locais dos dois primeiros jogos que o Brasil fará em casa pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

As duas partidas ocorrerão em outubro, ainda em datas a serem confirmadas, sendo que a primeira delas, contra a Venezuela, pela segunda rodada do qualificatório, foi marcada para acontecer no Castelão, em Fortaleza. Depois, no segundo confronto fora de casa pelas Eliminatórias, a equipe nacional terá pela frente o Peru na Fonte Nova, em Salvador.

Já a estreia brasileira em sua caminhada ao Mundial de 2018, na Rússia, será contra o Chile, campeão da Copa América, em Santiago, enquanto a terceira partida da seleção das Eliminatórias será a temida Argentina, em Buenos Aires. Estes jogos serão também em outubro, em datas a serem confirmadas.

Antes destas partidas pelo qualificatório sul-americano, o Brasil enfrentará a Costa Rica, no dia 5 de setembro, em Boston, e os Estados Unidos, três dias depois, em Nova Jersey, em seus dois últimos amistosos de preparação para as Eliminatórias.

Os quatro primeiros colocados das Eliminatórias Sul-Americanas garantirão vaga na Copa de 2018, enquanto o quinto colocado disputará uma repescagem contra uma seleção da Oceania. O Brasil voltará a jogar um qualificatório para um Mundial depois de ter ficado fora do último, pois já tinha vaga garantida na Copa de 2014 como país-sede.