Brasil entusiasma Roberto Carlos Mesmo com o resultado negativo, Roberto Carlos deixou o Estádio Centenário entusiasmado com a seleção brasileira, principalmente pela etapa final. Segundo ele, se o grupo continuar com a mesma disposição e força de vontade, tudo tende a melhorar diante dos paraguaios. "Nem o Real Madrid tem jogado dessa forma", afirmou, referindo-se ao clube em que atua. Ele destacou a marcação como a principal virtude dos adversários, mas fez questão de afastar qualquer menção de que a classificação para a Copa está ameaçada. "Tenho certeza de que esse time vai se classificar. Não tem essa de susto", diz. "Acontece que o Uruguai teve competência para marcar." Para Cafu, responsável pela falta que originou o gol de pênalti, não há o que contestar: "Eu pensei que o jogador deles fosse cortar para o lado e toquei em sua perna", reconheceu. Cris considerou o jogo "igual" e lembrou que Luiz Felipe Scolari não teve tempo suficiente para trabalhar o time.