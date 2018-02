Brasil escala Pato como titular para enfrentar a Bolívia Depois de passar dois sufocos nas primeiras rodadas, o treinador da seleção brasileiro sub-20, Nélson Rodrigues, confirmou nesta sexta-feira o que toda a torcida esperava: a entrada do atacante Alexandre Pato no time titular. A alteração será vista no confronto diante da Bolívia, no sábado, no Estádio Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Americano do Paraguai. O comandante do Brasil resolveu aproveitar o entrosamento da dupla de ataque do Internacional, uma vez que o jovem de 17 anos irá atuar ao lado de Luiz Adriano - os dois atletas foram campeões da Copa do Mundo de Clubes da Fifa no Japão, em dezembro, pelo time gaúcho. A dupla entrará no lugar de Edgar e Fabiano Oliveira, que ficarão no banco. Essa será a primeira vez que a estrela brasileira saíra jogando. Nos dois primeiros compromissos - vitórias sobre o Chile (4 a 2) e Peru (2 a 1) -, o atacante entrou em campo apenas no segundo tempo. Mesmo assim, ele já marcou dois gols na competição, sendo um deles de letra sobre os chilenos - o outro também foi anotado na mesma partida. Além das duas alterações no ataque, Nélson Rodrigues será obrigado a mudar a dupla de zagueiros. Ânderson (Fluminense) e David (Santos) entram nos lugares de Eliezio e Thiago Heleno, que irão cumprir suspensão automática por receberem dois cartões amarelos. Os outros jogadores confirmados são Muriel, Amaral, Carlinhos, Roberto, Lucas, Leandro Lima e Willian. Com seis pontos, a seleção brasileira está na segunda colocação do Grupo A do Sul-Americano sub-20, um atrás do líder Paraguai, que possui um jogo a mais. Também neste sábado, o Peru jogará contra o Chile, na partida preliminar no Estádio Rio Parapiti.