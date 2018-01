Brasil espera Turquia movida pela revanche Embora sua atuação na seleção não seja nem sombra da vivacidade e disposição demonstradas em 1998, quando era treinador, coube ao hoje coordenador-técnico, Zagallo, definir a estratégia do Brasil diante da Turquia. "É aquela história, seria muito bom se tivéssemos feito mais um gol contra os Estados Unidos, porque aí os turcos viriam para cima", lamentou. "Mas como isso não aconteceu, eles virão bem fechados e nós teremos de adotar aquela estratégia do ´água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.´" Brincadeiras à parte, uma das preocupações de Zagallo - e de toda comissão técnica - é com a rivalidade. Todos sabem que o grupo da Turquia encara a partida desta segunda-feira como chance para vingar as duas derrotas que teve na Copa do Mundo da Coréia do Sul e do Japão, uma na estréia e outra já nas semifinais. Assim, se conseguirem eliminar os brasileiros logo na fase de classificação, a festa vai estar garantida por um bom tempo. Só para se ter uma idéia, um dos pontos abordados pelo técnico Senol Gunes, o mesmo do Mundial, em suas conversas com os atletas, é o lance em que Rivaldo, no primeiro jogo da Copa, é atingido por uma bolada na perna e simula ter sido no rosto. A atitude valeu a expulsão do jogador turco e uma revolta que existe até hoje entre os torcedores contra a seleção brasileira e, sobretudo, o meia-atacante do Milan. Assim como o Brasil, a Turquia não levou para a França seus melhores jogadores. Estrelas como o atacante Hasan Sas e o meia Sukur foram poupados. Mesmo assim, Parreira, que já trabalhou no futebol daquele país, está certo de que o adversário vai estar com o ´bote armado´ para seguir na Copa das Confederações. "Eles têm um time muito técnico, que evoluiu bastante nos últimos anos, basta ver a terceira colocação que conquistaram na última Copa do Mundo", afirmou. "Mas nós temos de ir para cima e vamos ver o que vai acontecer." Paciência - Zagallo não gosta de comentar as falhas que a equipe demonstrou nas duas primeiras partidas. Investiu boa parte de seu tempo neste domingo explicando que a comissão técnica não teve tempo para preparar o grupo, reunido apenas no aeroporto, e que, com o passar do tempo, o time jogará melhor. "Essa história de ficar cobrando demais antes da hora, sem dar tempo para que o trabalho seja realizado, já virou tradição no Brasil", afirmou. A comissão técnica brasileira, liderada por Parreira, esteve neste domingo à noite no Estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Etinne, mesmo local do jogo desta segunda-feira, para assistir à partida entre Colômbia e Japão, vencida pelos sul-americanos por 1 a 0.