Brasil está fora da final no Sub-23 A seleção brasileira Sub-23 vai disputar apenas o terceiro lugar no Torneio Internacional do Catar. Nesta quarta-feira, a equipe dirigida por Ricardo Gomes venceu a China por 3 a 2, no sufoco, chegou a 8 pontos, mas perdeu a vaga para a decisão. O finalista, no grupo B, é o Egito, que empatou com a República Checa por 0 a 0, e também ficou com 8 pontos, mas terminou com saldo de gols melhor do que o do Brasil. A vitória dos garotos do Brasil foi sofrida e veio só aos 48 minutos do segundo tempo, com gol de Júlio Baptista, de cabeça. O volante do São Paulo havia feito também o primeiro, aos 47 da fase inicial, em cobrança de falta, quando os chineses venciam por 1 a 0. O desempenho brasileiro foi distinto nas duas etapas. Na primeira, a equipe mostrou lentidão no meio-campo, ataque sem ousadia e defesa insegura. Falhas que haviam sido detectadas já nos empates com Noruega e Egito - ambos por 1 a 1. A China apelava para os contra-ataques e se deu bem, aos 35 minutos, em sua primeira chance. Xinxin fez a jogada pela direita e passou para Cheng, que chutou forte, alto, sem que Rubinho tivesse tempo sequer de esboçar defesa. No segundo tempo, Ricardo Gomes colocou em campo Nenê, Paulinho e Andrezinho, na tentativa de tornar a equipe mais atrevida. O Brasil criou várias situações de gol - a melhor delas com Nenê, aos 13 minutos, embora o chute tenha saído para fora. A insistência foi premiada aos 18, em cruzamento rasteiro de Andrezinho que o goleiro An Qi não segurou. Kaká, livre, aproveitou o rebote e marcou. A alegria durou até aos 31 minutos, quando Cheng empatou de novo. Só restou como consolo o gol de Júlio Baptista em cima da hora. Depois, a delegação permaneceu no estádio Al Etehad, para torcer pela República Checa. Não adiantou nada, porque os egípcios souberam fazer o resultado que lhes interessava e decidem o título com o Japão, vencedor do grupo A com 10 pontos. Na preliminar, também na sexta-feira, o Brasil enfrentará a Alemanha.