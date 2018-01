Brasil estréia 6ª no Mundial Sub-12 O Brasil estréia sexta-feira no 1.º Campeonato Mundial Sub-12 de Futebol de 7, em Málaga, na Espanha, enfrentando Portugal. A cerimônia de abertura será amanhã. O torneio terá 16 equipes, em quatro grupos de quatro. No grupo do Brasil também estão o Combinado da Andaluzia e a seleção do Peru. A final da competição será disputada no domingo.