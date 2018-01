Brasil estréia amanhã no Mundial Sub-20 O Brasil começa neste domingo a caminhada para tentar o pentacampeonato no Mundial Sub-20, disputado na Holanda. A estréia será contra outra seleção considerada favorita, a Nigéria, a partir das 12h30 (horário de Brasília) - a Record transmite ao vivo. Contando com a experiência de jogadores como Fernandinho, do Atlético-PR, Tardelli e Edcarlos, do São Paulo, Rafinha, do Coritiba, e Leonardo, do Santos, a equipe do técnico Rene Weber encara uma decisão logo na estréia. Apesar de fraca campanha no último Sul-Americano da Colômbia, em fevereiro, quando ficou em terceiro lugar, o Brasil defende o título mundial, conquistado em 2003, nos Emirados Árabes Unidos. Além de Brasil e Nigéria, Coréia do Sul e Suíça fazem o outro jogo do grupo F, em Emmen. O treinador brasileiro aceita a condição de favorito. "É nossa tarefa ratificar o que é esperado de nós, assim como seria com a seleção principal, que é aquilo que todos os nossos jogadores almejam", admitiu Rene Weber. Sobre os adversários da estréia, Rene Weber mostrou estar atento. "Eles são bons e rápidos e têm técnica. Planejamos chegar na ponta do grupo e estamos trabalhando forte para que isso aconteça", avisou o técnico, que estudou bastante a forma de jogar dos nigerianos.