Brasil estréia com vitória no Japão A seleção brasileira estreou com vitória na Copa das Confederações, vencendo Camarões, por 2 a 0, em partida disputada no Estádio Municipal de Kashima, na madrugada desta quinta-feira no Brasil. Foi a vingança contra os africanos, que eliminaram a seleção de Wanderley Luxemburgo na Olimpíada da Austrália. A vitória também coloca a seleção brasileira na liderança do Grupo B da competição, com três pontos. A próxima partida será no sábado, diante do Canadá, que enfrenta o Japão ainda hoje, a partir das 7h30. O time dirigido por Émerson Leão se não chegou a mostrar um futebol que beirasse à perfeição, pelo menos mostrou evolução em relação aos últimos jogos para alegria dos torcedores que levantaram às 5 horas da manhã para ver o jogo. Os gols foram marcados por Washington e Carlos Miguel no segundo tempo. O primeiro tempo das duas equipes não chegou a empolgar aos pouco mais de 10 mil torcedores que foram ao estádio do Kashima. Os quarenta e cinco minutos iniciais foram marcados por um futebol equilibrado, de muita marcação, e com raríssimas jogadas de ataque, especialmente da parte do Brasil. O maior problema da seleção brasileira era o isolamento de Washington. Como a bola não chegava ao ataque, o centroavante da Ponte voltava para buscar a bola e com isso o time perdia o ponto de referência na frente. Anderson mais uma vez não justificou a sua escalação na equipe. Vampeta e Vagner, os principais organizadores do time, insistiram em carregar a bola quando deveriam procurar os lançamentos para os atacantes. A seleção de Camarões, campeã africana e medalha de ouro na última Olimpíada, sabia explorar melhor os contra-ataques em velocidade, mas parava na boa marcação da zaga brasileira. Mesmo assim, o time conseguiu três escanteios com menos de 25 minutos - o Brasil não havia conseguido nenhum ainda. E a melhor chance de gol no primeiro tempo foi desperdiçada por Mboma. De frente para o gol, ele chutou a bola em cima do zagueiro Lúcio. No segundo tempo, Émerson Leão voltou com Fábio Rochemback e Carlos Miguel, nos lugares de Vampeta e Vágner. O técnico conseguiu seu objetivo de dar velocidade na saída da bola e melhorar o passe para o ataque. O resultado veio aos 10 minutos. Washington recebeu a bola pelo meio, livrou-se do marcador e chutou de esquerda no canto esquerdo: 1 a 0. Três minutos depois, outra jogada rápida, desta vez pela esquerda. Ramón serviu Carlos Miguel e o sãopaulino acertou uma bonita virada de esquerda: 2 a 0. Com a vantagem, o Brasil optou pelos contra-ataques, enquanto os africanos insistiram, sem sucesso, em jogadas individuais. O goleiro Dida teve pouco trabalho para garantir o resultado. Caçapa ainda entrou no lugar do zagueiro Lúcio, que saiu contundido. Foi a estréia que o técnico Leão queria, mas que nem ele esperava que acontecesse diante dos imprevisíveis camaroneses. O Brasil jogou com Dida; Zé Maria, Lúcio (Cláudio Caçapa), Edmílson e Léo; Leomar, Vampeta (Fabio Rochemback) e Ramón; Vágner (Carlos Miguel), Anderson e Washington. O juiz foi o alemão Hellmut Krug.