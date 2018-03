Brasil estréia com vitória no Sub-17 A seleção brasileira estreou com vitória no Campeonato Sul-Americano Sub-17, que se realiza em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, ao fazer 2 a 0 no Equador. Os dois gols foram marcados por Abuda, em rápidos contra-ataques, aos 20 e aos 30 minutos do primeiro tempo. O Brasil integra o grupo A da competição, ao lado ainda de Chile, Venezuela e Uruguai. Os três primeiros colocados do Sul-Americano garantem vaga no Mundial da Finlândia.