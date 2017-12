Brasil estréia com vitória no Sub-19 A seleção brasileira Sub-19 fez 2 a 1 na Itália, hoje, em Bangcoc, na estréia do mundial feminino. O time dirigido pelo técnico Luiz Ferreira ficou em vantagem com gol contra de Fabiana Costi, mas a Azzurra empatou com Agnese Ricco. Kelly marcou o gol decisivo. Na mesma chave (B), a China derrotou a Nigéria por 1 a 0. No Grupo A, a Alemanha goleou a anfitriã Tailândia por 6 a 0 e o Canadá bateu a Austrália por 2 a 1.