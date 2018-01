Brasil estréia na ?Copa da Bagunça? Bagunça. Esta é a palavra para definir o clima de estréia do Brasil na Copa América, nesta quarta-feira, às 21h45, contra o México, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali. Fora do campo, há um comitê organizador que se esforça para mostrar eficiência, mas esbarra no improviso. É o preço que se paga pela forte interferência política no evento - a realização do torneio na Colômbia tornou-se uma questão de honra e sobrevivência política para o governo do presidente Andrés Pastrana. Dentro dele, uma seleção brasileira em frangalhos, tratada com verdadeiro descaso por alguns jogadores, dirigentes europeus e brasileiros. Diante desse cenário, a competição continental - a mais antiga do mundo - ganhou uma importância maior para o Brasil. Além da disputa pelo tricampeonato, tornou-se uma espécie de tábua de náufrago, se não para o treinador Luiz Felipe Scolari, que apesar da derrota em sua estréia, diante do Uruguai, pelas eliminatórias, ainda desfruta de crédito com dirigentes, críticos especializados e torcedores, certamente para a diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Desde a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da CBF/Nike (Câmara) e do Futebol (Senado), o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e algumas pessoas próximas a ele passaram a protagonizar, com uma freqüência incomum, noticiários sobre escândalos financeiros e tráfico de influência. Vencer a Copa América, na concepção deles, seria uma saída estratégica para desviar a atenção e aliviar a situação. Espetáculo, nem pensar - A missão da seleção brasileira na Copa América parece fácil, principalmente após a saída de seu maior rival, a Argentina, que não participará da competição, mas Scolari e os jogadores fizeram questão de acabar com a ilusão de que o time pode dar espetáculo. "Não esperem atuações maravilhosas ou grandes surpresas porque isso não vai existir, esperem uma marcação forte e mudanças táticas", comentou o treinador. O esquema com o qual a seleção entrará em campo será o tradicional 4-4-2. Dos jogadores que iniciaram a partida contra o Uruguai, cinco deverão atuar: Marcos, Cris, Roque Júnior, Emerson e Juninho Paulista. Scolari optou por Roger na lateral-esquerda porque Júnior não está bem fisicamente. Alessandro jogará na direita e Fábio Rochemback atuará na marcação do meio-de-campo ao lado de Emerson. Jardel e Geovanni estão confirmados no ataque. Denílson também não está na melhor forma física, por isso ficará no banco. "Não vamos entrar na competição com a obrigação de vencer, porque enfrentaremos seleções difíceis", alertou o goleiro Marcos. A delegação que está em Cali chegou visivelmente abalada após a ´pipocada´ do volante e capitão Mauro Silva. Embora se esforce para disfarçar, o treinador brasileiro não consegue esconder seu descontentamento e frustração com tudo o que ocorreu. O acontecimento demonstrou que, ao contrário do que se imaginava, Scolari ainda não tem os atletas "na mão". Outros jogadores também pensaram em não viajar, o que obrigou o treinador, já no aeroporto, a realizar uma palestra para tranqüilizar a todos. "Expliquei que os problemas da Colômbia ocorrem em todos os lugares, que estavam aumentando muito os fatos e deixei para cada um deles tomar a decisão de viajar ou não", explicou o técnico brasileiro. Para complicar ainda mais, a CBF não conseguiu a liberação de Élber e Lúcio, que jogam no Bayern de Munique e no Bayer Leverkusen, respectivamente. Adversário - Os mexicanos vivem uma situação parecida. Chegaram à Colômbia com um elenco mesclado por jogadores jovens e experientes. A diferença é que se trata de uma equipe embalada. Em sua última partida pelas eliminatórias da Concacaf, o México venceu os Estados Unidos por 1 a 0 e voltou a brigar por uma vaga na Copa do Mundo de 2002. Os destaques do time são o meio-campista Alberto Garcia Aspe, que com 34 anos é o mais experiente do grupo. Outro é o atacante Jared Borgetti, que já marcou 39 gols neste ano e é considerado o melhor jogador do México. Foi dele o gol da vitória sobre os Estados Unidos, por 1 a 0, que devolveu ao México a esperança de participar do Mundial de 2002. O goleiro Jorge Campos e o atacante Luis Hernandez são os desfalques do time. Eles preferiram não participar da competição.