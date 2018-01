Brasil estréia sem Anderson no Sub-17 A seleção brasileira Sub-17 estréia neste sábado no Mundial da categoria, no Peru, sem o seu principal jogador. A partida será contra Gâmbia, na cidade de Piura, às 20 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Rede Mulher, SporTV e Bandsports. Mas o meia-atacante Anderson cumprirá suspensão automática, pois na última partida do Campeonato Sul-Americano, contra o Uruguai, ele recebeu cartão vermelho. O técnico Nelson Rodrigues já escalou a equipe brasileira, logo após o treino reconhecimento do gramado sintético do Estádio Miguel Grau, na quinta-feira. Assim, o Brasil deve começar com Felipe; Leyrielton, Sidnei, Samuel e Marcelo; Roberto, Denilson, Renato e Ramon; Bruno Mezenga e Igor. Mesmo sem Anderson, astro do Grêmio que já foi vendido ao Porto (Portugal), o técnico brasileiro continua otimista. ?Temos um grupo que pode fazer grandes coisas em um torneio no qual não se pode descuidar em nenhum momento. Há adversários que merecem o nosso respeito?, advertiu Nelson Rodrigues. ?Respeitamos todos os adversários, mas temos a obrigação de ganhar esse campeonato.? O grupo D é um dos mais equilibrados do Mundial. A Holanda foi vice-campeã européia da categoria ? perdeu para a Turquia ?, enquanto Gâmbia conquistou o título do campeonato africano Sub-17. Já o Catar tem certa tradição nas categorias de base ? é o país asiático que mais vezes participou de mundiais Sub-17 e chegou a alcançar a quarta colocação em 1991. Cláudio, atacante do Palmeiras que foi lançado pelo técnico Leão, contou que viu vídeos dos jogos de Gâmbia. ?É um time muito forte fisicamente. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas queremos muito ganhar o nosso jogo de estréia?, avisou o jogador, que está na reserva de Bruno Mezenga, do Flamengo. Também pelo grupo do Brasil, Holanda e Catar jogam neste sábado. E o dia terá outras duas partidas do Mundial, ambas pela chave C: Estados Unidos x Coréia do Norte e Itália x Costa do Marfim.