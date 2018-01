Brasil fará amistoso no Oriente Médio A seleção brasileira jogará um amistoso contra Emirados Árabes Unidos, no dia 12 de novembro, em Dubai. A informação foi divulgada, nesta quinta-feira, pela Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos. Esta será a primeira vez que o time principal do Brasil jogará naquele país. Muitos brasileiros conhecem bem o país que fica no Oriente Médio. Em 2003, a seleção sub-20 conquistou o título do Mundial da categoria. E o treinador Carlos Alberto Parreira já dirigiu a seleção nacional de 1984 a 1988. Antes de enfrentar os Emirados Árabes Unidos, o Brasil terá um amistoso contra a Croácia, no dia 17 de agosto, e três jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006 - Chile, Bolívia e Venezuela.