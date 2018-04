Brasil fará amistosos com México e Honduras antes da Copa América

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira que a seleção brasileira vai realizar dois amistosos de preparação para a Copa América. E os duelos serão contra México e Honduras, em locais ainda a serem definidos, mas ambos no Brasil.

O primeiro amistoso da seleção brasileira na reta final de preparação para a Copa América será contra o México, que também participará do torneio continental, em 7 de junho, e está em 21º lugar no ranking da Fifa. Já o duelo seguinte está marcado para 10 de junho, quando a seleção brasileira, na sexta posição da lista, terá pela frente a seleção hondurenha, a número 81 do mundo.

No Grupo C da Copa América, a seleção brasileira estreará na Copa América em 14 de junho, diante do Peru, em Temuco. Os outros jogos na chave serão diante da Colômbia, no dia 17, e da Venezuela, no dia 21, com ambas sendo realizadas em Santiago.

A seleção brasileira, porém, vai entrar em campo antes dos amistosos que antecedem a Copa América. Ainda neste mês, a equipe entrará em campo duas vezes na Europa: o Brasil enfrentará a França, no dia 26, em Saint-Denis, e o Chile, no dia 29, em Londres. Esses serão os primeiros compromissos do Brasil em 2015, ano em que a equipe, além de disputar a Copa América, também iniciará a sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014.