Brasil fará dois amistosos na Suíça antes da Copa do Mundo O Brasil fará dois amistosos na Suíça antes de chegar à Alemanha para participar da Copa do Mundo, em junho. Em sua edição de sábado, o jornal suíço Le Temps divulgou a informação de que uma partida seria na cidade da Basiléia, enquanto a segunda, em Genebra, durante os últimos dias de maio e início de junho. A seleção brasileira ficará hospedada na pequena cidade de Weggis, no centro da Suíça, para sua preparação antes do Mundial. A cidade, de 3,9 mil habitantes, está sendo obrigada a construir um estádio com capacidade para 5 mil pessoas para que o Brasil possa treinar. Mas os amistosos da seleção não ocorrerão no novo campo. Um dos jogos ocorreria possivelmente contra o campeão suíço, o Basel. Já o segundo amistoso, em Genebra, ainda não tem um adversário definido. Curiosamente, a equipe da Alemanha também estará concentrada em Genebra quando ocorrer o amistoso da seleção brasileira. Mas está descartada a possibilidade de que os dois países se enfrentem em um amistoso dias antes da Copa do Mundo.