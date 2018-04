Brasil faz 3 a 0 no primeiro tempo A seleção brasileira não encontrou nenhuma dificuldade no primeiro tempo da partida contra a Bolívia, pela oitava rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, que está sendo realizada no Morumbi, em São Paulo. O time do técnico Carlos Alberto Parreira venceu a primeira etapa por 3 a 0 e poderia ter marcado mais. O Brasil abriu a contagem logo aos 52 segundos, quando Ronaldo acertou um voleio e fez 1 a 0. Aos 12, Ronaldinho Gaúcho fez 2 a 0, após cobrança de pênalti. Aos 43, Adriano marcou o terceiro ao desviar de cabeça um cruzamento da esquerda. O torcedor de São Paulo gostou do que viu e a Seleção foi para os vestiários muito aplaudida. Ronaldo ficou surpreso com o resultado. ?A gente treinou a semana toda esperando uma retranca, mas um gol logo no começo desmontou o esquema da Bolívia?, disse o atacante. Segundo ele, o Brasil precisa continuar no ataque no segundo tempo. ? Precisamos continuar jogando bem para merecer o apoio da torcida. Até para acabar com aquele mito que a torcida de São Paulo não prestigia a Seleção?.