Brasil faz último teste antes de Felipão definir lista

O amistoso desta quarta-feira em Belo Horizonte traz grande expectativa para jogadores e integrantes da comissão técnica da seleção. "Vai ter clima de Copa", prevê Neymar, o maior expoente da atual geração do futebol brasileiro. "Pode ser o início de uma campanha para o Mundial, passando pela Copa das Confederações, daquele espírito de presença e incentivo aos atletas que nós queremos. O povo mineiro está muito receptivo à seleção, a gente nota isso", espera Felipão.

Coordenador técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira também considera o amistoso como um pontapé inicial para a reconquista do torcedor. "Tomo como exemplo o que um funcionário do hotel (onde a seleção está concentrada em Belo Horizonte) me disse: que a presidente Dilma esteve hospedada aqui e não houve a agitação que há em torno da seleção", revela.

Para o COL, o "espírito de Copa" tem outro significado. Nesta quarta-feira, haverá testes em 14 áreas funcionais, que vão da orientação do acesso ao público dentro da arena - os lugares serão numerados - à tecnologia da informação, passando pela seleção de voluntários para a Copa das Confederações (200 serão testados) e pela atuação de 826 seguranças e orientadores de público.

Mas o acesso do público ao estádio e a segurança externa, diz o COL, serão atribuições tanto do governo estadual como da Prefeitura de Belo Horizonte. Para facilitar o acesso do torcedor, um esquema especial de trânsito foi montado. Ruas serão interditadas ao trânsito de veículos a partir do meio da tarde - os moradores do entorno do estádio estão sendo orientados a não deixar seus carros na rua - e outras terão sentido único.

Segundo a CBF, 50 mil ingressos já haviam sido vendidos até o final da tarde de terça-feira. Assim, são esperadas 60 mil pessoas no Mineirão para o amistoso entre Brasil e Chile, quando a seleção terá seu quinto compromisso desde que Felipão assumiu o cargo - perdeu para Inglaterra, ganhou da Bolívia e empatou com Rússia e Itália.

TESTE FINAL - Em campo, Felipão vai aproveitar o jogo com os chilenos para definir o que fará na convocação da Copa das Confederações, prevista para o dia 14 de maio. "Eu tenho três dúvidas: um jogador da Europa e dois jogadores do Brasil", revelou o treinador. Não deu detalhes, mas as dúvidas internas são entre Réver e Dedé na zaga e entre Leandro Damião e Alexandre Pato no ataque. A outra pode ser na lateral-esquerda, entre Adriano (Barcelona) e Filipe Luís (Atlético de Madrid).

"Minha maior dificuldade neste momento é que nessas posições eu tenho três opções para duas vagas. É só isso que está me martirizando, mas não estou aqui para agradar todo mundo e vou fazer o que tenho de fazer", disse o treinador.

Ele não divulgou a escalação da equipe para enfrentar o Chile, mas disse que Diego Cavalieri será o goleiro, Jean começa a partida na lateral direita e Ronaldinho Gaúcho será titular no meio. Ronaldinho, inclusive, será o capitão da seleção, o que mostra que leva vantagem sobre Kaká na disputa para ver quem estará no grupo que disputará a Copa das Confederações - Felipão já indicou que deve escolher entre um dos dois veteranos astros.