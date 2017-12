Brasil fecha 2003 como a melhor seleção O Brasil termina 2003 como a melhor seleção do ano pelo ranking da Fifa. Em onze anos de existência da classificação, essa foi a oitava vez em que o País conclui o ano em primeiro lugar. Desta vez, porém, a marca apenas foi atingida porque os pontos somados em 2002 pelo Brasil na conquista do Pentacampeonato no Japão foram suficientes para manter a seleção na primeira posição durante todo o ano de 2003. A verdade é que, durante o ano, a seleção contou com quatro derrotas, oito vitórias e cinco empates, campanha que pouco impressionaria os especialistas para que o título de melhor do ano tivesse ficado com a equipe. Nada para se surpreender se comparado ainda com o fato de que a França, segunda colocada no ranking, está há 13 partidas invícta. O Brasil ainda foi eliminado na primeira fase da Copa das Confederações, mas conseguiu somar alguns pontos importantes com as vitórias obtidas nas Eliminatórias para a Copa e 2006. No total, o Brasil somou 848 pontos, contra da França, que tem 827 pontos. Em terceiro lugar vieram os espanhóis, com 798 pontos. Os argentinos acabaram o ano em quinto lugar, com cem pontos a menos que o Brasil. Mas se em 2003 o Brasil pôde viver das glórias de 2002, o mesmo não ocorrerá no próximo ano. A França já vem encostando há alguns meses e a seleção terá que marcar pontos durante as Eliminatórias para conseguir manter seu título de primeiro colocado no ranking. Já a França conta Com a Eurocopa, que será disputada em Portugal, para somar pontos na classificação da Fifa. Confira os dez primeiros do ranking da Fifa: 1) Brasil - 848 pontos 2) França - 827 pontos 3) Espanha - 798 pontos 4) Holanda - 752 pontos 5) Argentina - 744 pontos 6) República Checa - 743 pontos 7) México - 740 pontos 8) Inglaterra - 738 pontos 9) Turquia - 738 pontos 10) Itália - 734 pontos