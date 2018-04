Brasil fecha 2014 em sexto lugar e Alemanha lidera ranking da Fifa

A última atualização do ranking da Fifa em 2014 aconteceu nesta quinta-feira e não trouxe nenhuma alteração em seu Top 20 em relação ao mês passado. Com isso, o Brasil fechou o ano, historicamente marcado de forma negativa para a seleção com a goleada por 7 a 1 sofrida diante da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo, no sexto lugar. Já os alemães, que se consagraram tetracampeões mundiais, se mantiveram tranquilos na liderança.

A Alemanha tem 1.725 pontos e segue à frente da Argentina, vice-líder com 1.538, enquanto o Brasil vê os dois finalistas do último Mundial bem de longe, com 1.316. A equipe nacional continua atrás também de Colômbia, Bélgica e Holanda, respectivas terceira, quarta e quinta colocadas.

Já o Top 10 é fechado, na ordem, por Portugal e França, rigorosamente empatados no sétimo lugar, Espanha e Uruguai. À frente de todos estes gigantes do futebol mundial, os alemães encerraram pela segunda vez um ano na ponta da lista. O país, que antes obteve este feito em 1993, também foi quem mais subiu no ano ao contabilizar 407 pontos a mais em 2014.

Quarta colocada, a Bélgica também festejou expressiva evolução ao somar mais 319 pontos ao longo do ano, enquanto a Eslováquia, a 21ª colocada, contabilizou ainda mais que os belgas (334). A Europa, por sinal, terminou 2014 com 30 seleções entre as 50 mais bem colocadas do ranking - o Velho Continente encerrou 2013 com 26 representantes no Top 50.

Em comparação, a Conmebol conta com apenas seis seleções entre as 50 mais bem posicionadas, enquanto a África tem 11 e a Concacaf possui três. Já a Confederação Asiática de Futebol hoje se vê sem nenhum país no Top 50. Os melhores de cada continente são hoje: Alemanha (líder), Argentina (vice-líder), Costa Rica (16ª), Argélia (18ª), Irã (51º) e Nova Zelândia (134ª).

Apenas 17 jogos entre seleções foram levados em conta para atualização do ranking de dezembro, sendo que ao total foram contabilizadas 834 partidas no ano. Mais da metade desses confrontos (468) foram amistosos, enquanto outros 302 valeram por eliminatórias para torneios continentais e 64 foram realizados na Copa do Mundo. A próxima atualização do ranking da Fifa acontecerá em 8 de janeiro de 2015.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO RANKING DA FIFA:

1) Alemanha, 1.725 pontos

2) Argentina, 1.538 pontos

3) Colômbia, 1.450 pontos

4) Bélgica, 1.417 pontos

5) Holanda, 1.374 pontos

6) Brasil, 1.316 pontos

7) Portugal, 1.160 pontos

7) França, 1.160 pontos

9) Espanha, 1.142 pontos

10) Uruguai, 1.135 pontos

11) Itália, 1.103 pontos

12) Suíça, 1.091 pontos

13) Inglaterra, 1.032 pontos

14) Chile, 1.022 pontos

15) Romênia, 1.014 pontos

16) Costa Rica, 997 pontos

17) República Checa, 987 pontos

18) Argélia, 948 pontos

19) Croácia, 946 pontos

20) México, 913 pontos