Brasil fecha ano na liderança da Fifa A seleção brasileira fechou mais um ano na primeira colocação no ranking da Fifa. O time brasileiro - que assumiu a ponta após a Copa de 2002 - acumulou 843 pontos em 2004, contra 792 da seleção da França, a segunda colocada, e 785 da Argentina, a terceira. A China foi a seleção que mais evoluiu neste ano -apesar de ter perdido a Copa da Ásia para o Japão e já estar fora da Copa do Mundo de 2006. Os chineses ocupam hoje a 54ª posição, subindo 32 colocações em relação ao ano passado. Veja os 20 melhores do ranking da Fifa 1. Brasil 843 pontos 2. França 792 3. Argentina 785 4. República Checa 777 5. Espanha 765 6. Holanda 758 7. México 753 8. Inglaterra 752 9. Portugal 747 10. Itália 738 11. EUA 726 12. Irlanda 716 13. Suécia 715 14. Dinamarca 711 Turquía 711 16. Uruguai 708 17. Japão 707 18. Grécia 706 19. Alemanha 705 20. Irã 697