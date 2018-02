Brasil fechará a última rodada do Sul-Americano sub-20 Na liderança do hexagonal do Campeonato Sul-Americano sub-20 do Paraguai, a seleção brasileira fará a partida de encerramento do torneio contra a Colômbia, no domingo, às 23 horas, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Na tabela do Sul-Americano sub-20, o jogo do Brasil já aparecia como o último da rodada, mas a empresa que detém os direitos de imagem da competição havia solicitado a antecipação para as 20h50, o que não foi aceito pela entidade máxima do futebol no continente. Com isso, a equipe dirigida pelo técnico Nelson Rodrigues pode entrar em campo mais sossegada para enfrentar os rivais. Dependendo dos resultados dos dois confrontos anteriores - Uruguai x Argentina e Chile x Paraguai -, os brasileiros jogarão contra os colombianos já classificados à Olimpíada de Pequim, em 2008. Mas para não depender dos demais adversários, a seleção quer manter a invencibilidade e conquistar o título da competição. Para ser campeão, o Brasil, que já está garantido no Mundial do Canadá, precisa ganhar da Colômbia. Já a vaga nos Jogos Olímpicos pode vir com a derrota ou empate do Chile para o Paraguai, também no domingo, às 18h40, no Estádio Defensores del Chaco.