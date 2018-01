Brasil fica acima da Argentina na classificação: é o 5.º Com a queda nas quartas-de-final neste sábado, a seleção brasileira termina a Copa do Mundo de 2006 na quinta posição na classificação geral da competição. Se serve de consolo, fica à frente da Argentina, com um ponto ganho a mais. Os argentinos, por outro lado, ficam empatados com a Inglaterra em pontos mas levam vantagem graças ao saldo de gols. Esta é a terceira vez que o Brasil termina nesta posição no Mundial. As outras vezes haviam sido em 1982 e 1986. O resultado, porém, é bem distante da pior colocação na história: o 14.º lugar, na Copa do Mundo de 1934, que havia sido disputada na Itália. Classificação geral da Copa 2006 POS. SELEÇÃO PG J V E D GP GC SG 5.º Brasil 12 5 4 0 1 10 2 8 6.º Argentina 11 5 3 2 0 11 3 8 7.º Inglaterra 11 5 3 2 0 6 2 4 8.º Ucrânia 7 5 2 1 2 5 7 -2 9.º Espanha 9 4 3 0 1 9 4 5 10.º Suíça 8 4 2 2 0 4 0 4 11.º Holanda 7 4 2 1 1 3 2 1 12.º Equador 6 4 2 0 2 5 4 1 13.º Suécia 5 4 1 2 1 3 4 -1 14.º Gana 6 4 2 0 2 4 6 -2 15.º México 4 4 1 1 2 5 5 0 16.º Austrália 4 4 1 1 2 5 6 -1 17.º Coréia do Sul 4 3 1 1 1 3 4 1 18.º Paraguai 3 3 1 0 2 2 2 0 19.º Costa do Marfim 3 3 1 0 2 5 6 -1 20.º República Checa 3 3 1 0 2 3 4 -1 21.º Polônia 3 3 1 0 2 2 4 -2 22.º Croácia 2 3 0 2 1 2 3 -1 23.º Angola 2 3 0 2 1 1 2 -1 24.º Tunísia 1 3 0 1 2 3 6 -3 25.º Estados Unidos 1 3 0 1 2 2 6 -4 26.º Irã 1 3 0 1 2 2 6 -4 27.º Trinidad e Tobago 1 3 0 1 2 0 4 -4 28.º Arábia Saudita 1 3 0 1 2 2 7 -5 29.º Japão 1 3 0 1 2 2 7 -5 30.º Togo 0 3 0 0 3 1 5 -4 31.º Costa Rica 0 3 0 0 3 3 9 -6 32.º Sérvia e Montenegro 0 3 0 0 3 2 10 -8 Obs.: PG (pontos ganhos); J (jogos disputados); V (vitórias); E (empates); D (derrotas), GP (gols marcados); GC (gols sofridos); e SG (saldo de gols).