Brasil fica em 3º lugar no Catar A seleção brasileira Sub-23 conquistou nesta sexta-feira o terceiro lugar no Torneio do Catar, ao derrotar a Alemanha por 4 a 2, de virada, em jogo disputado em Doha. Em sua primeira competição sob o comando do técnico Ricardo Gomes, o Brasil manteve-se invicto, com três vitórias e dois empates - perdeu a vaga na final pelo saldo de gols para o Egito, que conquistou o título pela segunda vez consecutiva ao ganhar do Japão por 1 a 0. No jogo desta sexta-feira, a Alemanha começou melhor e fez 2 a 0 logo nos primeiros minutos, com Mike Hanke, aos 6, e Mortin Volz, aos 7. O Brasil só reagiu na segunda etapa. Andrezinho diminuiu aos 22, Júlio Baptista empatou aos 25 e Kaká marcou os dois gols da vitória, aos 32 e aos 43. O Torneio do Catar marcou o começo da preparação do Brasil para os Jogos de Atenas, em 2004. Ainda este ano, a equipe de Ricardo Gomes disputará a Copa Ouro, nos Estados Unidos. E, em janeiro do ano que vem, participará do Pré-Olímpico, no Chile.