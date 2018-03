Brasil fica em 3º no futebol de areia Grande favorito ao título, o Brasil acabou ficando com o terceiro lugar na Copa do Mundo de Futebol de Areia, a primeira organizada pela Fifa. Depois de ter perdido a semifinal para Portugal, a seleção brasileira entrou em quadra neste domingo, na praia de Copacabana, no Rio, e goleou o Japão por 11 a 2, garantindo a medalha de bronze. A final da Copa do Mundo está sendo disputada entre Portugal e França.