Brasil fica em 3º no grupo no Sub-20 e estreia contra o Equador em hexagonal

De folga na última rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Americano Sub-20, quinta-feira à noite, em Riobamba (Equador) o Brasil viu os donos da casa e a Colômbia vencerem suas partidas e o ultrapassarem na classificação geral. Todos os três times somaram sete pontos e tiveram um gol de saldo. A ordem acabou definida pelo número de gols marcados.

Assim, o Equador ficou à frente, com a Colômbia em segundo e o Brasil em terceiro. Mas isso altera muito pouco o caminho da seleção no hexagonal final. Tudo zera na próxima fase, com a classificação do grupo servindo apenas para definir a ordem das partidas.

Como avançou em terceiro, o Brasil estreia já contra o primeiro colocado do seu grupo, o Equador, na próxima segunda-feira, às 23h30 de Brasília. Os dois times se enfrentaram na abertura da competição e a equipe do técnico Rogério Micale venceu por 1 a 0.

Depois, o caminho do Brasil terá o primeiro, o terceiro e segundo do Grupo B, nesta ordem, para enfim terminar a competição diante da Colômbia. Na terça, o Brasil perdeu por 1 a 0 dos colombianos, mas atuando com um time reserva. A última rodada do Grupo B será nesta sexta em Riobamba. O Peru já está eliminado, enquanto Bolívia, Venezuela, Uruguai e Argentina brigam pelas três vagas. Os argentinos lideram e têm tudo para avançar.