Brasil fica em terceiro lugar no Sub-20 O Brasil terminou o Campeonato Mundial Sub-20, disputado na Holanda, com a terceira colocação. A conquista da medalha de bronze veio neste sábado, com a vitória de virada sobre o Marrocos, por 2 a 1, na cidade de Utrecht. A virada brasileira veio nos minutos finais da partida. O Marrocos saiu na frente, com o gol contra de Edcarlos, aos 47 do primeiro tempo. Mas Fábio Santos empatou o jogo aos 43 da segunda etapa. E, aos 46, o mesmo Edcarlos se redimiu e garantiu o bronze do Brasil. A final do Mundial Sub-20 acontece ainda neste sábado, entre a Nigéria e a Argentina, que busca o seu 5º título no torneio.