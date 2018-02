Brasil fica em terceiro no mundial de Futsal O Brasil ficou em 3º lugar no Mundial de futsal, ao derrotar na madrugada deste domingo a Argentina por 7 a 4. Os gols brasileiros foram marcados por Falcão (3), Schumacher (2), Euler e Índio (1 cada). Carlos Sánchez (dois) e Giustozzi (dois) marcaram para os argentinos. Falcão, com 13 gols em oito jogos, terminou como artilheiro do torneio e ainda foi eleito o melhor jogador da competição, ganhando a Bola de Ouro. O Chuteira de Prata foi outro brasileiro: Índio, com 10 gols. A notícia negativa é que o técnico Ferretti anunciou que está saindo do comando da seleção, logo após a partida. Seu substituto só deve ser definido no ano que vem.