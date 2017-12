Brasil fica no empate com a Croácia A Seleção Brasileira ficou no empate por 1 a 1 com a Croácia nesta quarta-feira, no amistoso disputado no Estádio Poljud, em Split, na Croácia. Os gols da partida foram marcados no primeiro tempo: por Kranjcar, para o time da casa, aos 31 minutos, aproveitando um erro do zagueiro Juan e do goleiro Dida, e Ricardinho, aos 41 minutos, em cobrança de falta.