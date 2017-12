Brasil ficará na Suíça antes da Copa Sombra, água fresca, ar puro, tranqüilidade e privacidade. Não será por falta de infra-estrutura que a seleção brasileira deixará de preparar-se bem para buscar o sexto título mundial na Copa da Alemanha, em 2006. A CBF confirmou na manhã desta terça-feira que o ténico Carlos Alberto Parreira e seus jogadores ficarão de 22 de maio a 4 de junho de 2006 no Park Hotel Weggis, na Suíça, um complexo turístico, que fica às margens do lago de Lucerna, no centro do país. Só com muita má vontade alguém poderá queixar-se da concentração para a fase prévia de preparação para a Copa. O hotel, cinco estrelas, está num dos pontos mais valorizados do lago, no topo de uma colina, e aceitou reservar seus 34 quartos e 9 suítes para uso exclusivo de hóspedes vips. ?O Brasil decidiu-se pelo Weggis depois de analisar mais de 40 ofertas internacionais?, comunicou o hotel. "O hotel será exclusivo da seleção brasileira. E possui instalações muito confortáveis para o período de concentração", confirmou a CBF. De acordo com a previsão de tarifas cheias do Park Hotel Weggis para o ano que vem, o quarto mais barato (Parc Double Room) tem diárias a 153 euros no período escolhido pela CBF. O mais caro é a suíte Rachmaninoff. Para usufruir seus 90 metros quadrados com vista para o lago, são necessários 310 euros, se for para duas pessoas. Quem quiser ficar sozinho, paga um pouco mais ? 370 euros ou mais de R$ 1 mil. No caso da seleção, os preços serão diferenciados, já que conta a publicidade que Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho & Cia representam. O Weggis é também SPA e tem serviços para todos os gostos ? e bolsos. Duas horas de tratamento no Sense of Harmony, uma das modalidades de relaxamento oferecidas, custa 125 euros. Os restaurantes, garantem a publicidade do local, têm referências nobres. O hotel fica a 55 km de Zurique, a 290 de Genegra, 235 de Milão, 360 de Munique. Pode ser alcançado até de barco. De lá, a seleção brasileira seguirá direto para a Alemanha, para a disputa da Copa, que começa dia 9 de junho - a previsão de estréia do Brasil é em 13 de junho.