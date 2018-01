Brasil formaliza na Fifa candidatura para Copa de 2014 O Brasil entregou oficialmente nesta sexta-feira, 13, ao presidente da Fifa, Joseph Blatter, o documento que confirma a candidatura do País a sediar a Copa do Mundo de 2014, informou a entidade. A entrega da inscrição oficial, em Zurique, na Suíça, foi feita pelo diretor de uma agência de publicidade contratada pela CBF para fazer consultoria nesse estágio da candidatura. Rui Rodrigues, vice-presidente de planejamento da agência MPM, foi inclusive confirmado pela assessoria de imprensa da CBF como membro do comitê de candidatura do Brasil. A agência é a mesma que criou a logomarca da candidatura brasileira, que foi apresentada durante amistosos no mês passado na Suécia. Com a oficialização da candidatura, o Brasil tem agora até o final de julho para entregar preenchido o Caderno de Encargos, que exige o número de estádios e hotéis no País e projetos de novas construções. A Fifa marcou para setembro uma visita de inspeção para verificar as condições do Brasil. O País tem "até o fim de julho de 2007 para completar sua proposta, que deve conter todas as garantias governamentais", disse a Fifa em comunicado. O Comitê Executivo da Fifa anuncia em novembro deste ano a decisão sobre o país-sede da Copa do Mundo de 2014. Os interessados em organizar o Mundial tinham até 16 de abril para oficializar a candidatura, e o Brasil foi confirmado como candidato único após a desistência da Colômbia, na última quarta-feira. A Fifa acrescentou que a Colômbia não apresentou nenhum motivo para a desistência da candidatura, que foi informada à federação através de uma carta no dia 11 de abril.