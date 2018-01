Brasil ganha a 1.ª no Mundial Sub-17 A Seleção Brasileira Sub-17 ganhou por 2 a 1 da Holanda nesta terça-feira à noite e está viva na briga por uma vaga no Grupo D para a próxima fase do Mundial da categoria, que está sendo disputado no Peru. Foi a primeira vitória do time do técnico Nelson Rodrigues no torneio. Agora, com três pontos, o Brasil precisa ganhar na última rodada do Catar (zero ponto) por uma boa diferença de gols, já que seu saldo é um gol negativo, contra um positivo da própria Holanda (também tem três pontos), que enfrenta a Gambia (líder com seis pontos, mas ainda não classificada). Ou, mais simples, torcer para que os holandeses empatem ou percam. A rodada decisiva está marcada para sexta-feira. Os gols brasileiros foram marcados por Igor e Ramon, com Sidnei (contra) descontando. No outro jogo deste grupo, Gambia ganhou do Catar por 3 a 1.