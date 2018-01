Brasil ganha da Argentina no futsal A seleção brasileira de futsal conquistou hoje o título do Desafio Internacional diante da Argentina. O Brasil venceu por 3 a 1 (1 a 1 no primeiro tempo), no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera. Sexta-feira, o Brasil venceu o primeiro jogo por 3 a 0. Os gols de hoje foram marcados por Pablo e Falcão (2) para o Brasil e Riente para a Argentina.