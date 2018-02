Brasil ganha da Argentina por 3 a 1 Ronaldo mostrou nesta quarta-feira à noite mais uma vez porque é o Fenômeno. Em três jogadas, bem ao seu estilo, conseguiu três pênaltis e converteu os três. Deu a vitória à seleção brasileira sobre a Argentina, por 3 a 1, no Mineirão. O resultado colocou o Brasil na liderança das Eliminatórias de 2006, com 12 pontos, um mais que os argentinos, em seis rodadas. No domingo, o adversário será o Chile, em Santiago. O Brasil sofreu muito no primeiro tempo. Um sufoco. Conseguiu o gol de pênalti com Ronaldo e não fez mais nada. Quem mandou foi a Argentina e sem muito esforço, apenas marcando a saída de bola da seleção brasileira. Carlos Alberto Parreira havia previsto que os argentinos teriam essa postura, mas os pentacampeões não encontraram uma solução para escapar da marcação. Até os 15 minutos, o goleiro Cavallero era um mero espectador do jogo. Dida, não. Viu bolas voando na sua área diante de uma zaga assustada e sem postura. Quando tudo encaminhava para o primeiro gol dos argentinos, eles cometeram o único deslize da primeira parte da partida: se esqueceram de marcar Juninho Pernambucano. Livre, trânsito desimpedido, Juninho arrancou do campo do Brasil, avançou e serviu Ronaldo. O Fenômeno passou por Heinze e sofreu pênalti, aos 14 minutos. Bateu e converteu, mas o árbitro Oscar Ruiz mandou voltar, alegando invasão da área. Ronaldo bateu de novo e, dessa vez, não teve conversa: Brasil 1 a 0, aos 16. O Mineirão veio abaixo. O gol poderia deixar a seleção serena. Era o momento de o time se organizar e evitar os toques curtos e rápidos dos argentinos, sempre triangulando, até chegar às extremas para levantar a bola na área de Dida. O Brasil não se organizou. A Argentina continuou firme, marcando a saída de bola dos pentacampeões. Forçaram o erro da seleção e conseguiram roubar a bola em pixotadas seguidas de Juan, Roque Júnior e Edmílson. Das bolas roubadas nasceram grandes chances de gol dos argentinos. Sorín e Crespo perderam dois gols feitos. E nada de a seleção se recompor. O time não conseguia sair do seu campo. Kaká, afoito, quis dar velocidade na saída de bola, mas errou a maioria das jogadas. A bola não chegou nem em Luís Fabiano e muito menos em Ronaldo. Cafu e Roberto Carlos, bem marcados, não foram ao ataque. Sufoco no campo e aflição na torcida. ?Nossa principal falha foi que o time jogou muito esparramado. E o time estava mais nervoso que a Argentina sem necessidade, porque estamos ganhando o jogo?, disse Parreira. No segundo tempo, o Brasil fez a Argentina entender quem são os pentacampeões. A seleção fechou mais o meio. Não se afobou na saída de bola, tirou o adversário para dançar. Zé Roberto se soltou, Cafu e Roberto Carlos criaram coragem e foram ao ataque. Pressão total. A bola chegava fácil em Ronaldo. E aí, salve-se quem puder. O Fenômeno arrancou, aos 21 minutos, sofreu outro pênalti, dessa vez de Mascherano. E, de novo, guardou: 2 a 0, aos 22. Agora era questão de administrar a vantagem e deixar a Argentina correr atrás. Os torcedores ensaiavam os gritos de olé quando Sorín descontou depois de um rebote na trave de Dida. O gol deixou o final do jogo dramático. Os argentinos em cima, querendo o empate e a torcida rezando. Até que, aos 47 minutos, Alex lançou Ronaldo, que foi derrubado por Cavallero na área. Outro pênalti, outra cobrança do Fenômeno, que assumiu a artilharia das Eliminatórias, com 6 gols. E festa total com os 3 a 1 no Mineirão.