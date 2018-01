Brasil ganha da Grécia na estréia O Brasil teve uma boa estréia na Copa das Confederações. Nesta quinta-feira, em Leipzig, na Alemanha, a seleção brasileira derrotou a Grécia por 3 a 0, com gols de Adriano, Robinho e Juninho Pernambucano. Contra a Grécia, atual campeã européia, o Brasil dominou o jogo do começo ao fim. O primeiro gol veio num forte chute de Adriano, aos 41 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, Robinho aproveitou boa jogada de Gilberto e ampliou aos 46 segundos. E, aos 35 minutos, Juninho Pernambucano acertou cobrança de falta perfeita: 3 a 0. A vitória na estréia deixou o Brasil empatado com o México na liderança do grupo B da Copa das Confederações, ambos com três pontos. E os mexicanos, que venceram o Japão por 2 a 1 também nesta quinta-feira, serão justamente os próximos adversários da seleção brasileira. O confronto acontece no domingo, às 15h45 (horário de Brasília), em Hanover.