Brasil ganha da Venezuela só por 1 a 0 O Brasil ganhou da Venezuela por apenas 1 a 0 na noite desta quinta-feira (gol de Paulinho Betanin), no hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20, e assumiu a liderança com seis pontos. Isso foi possível porque a Argentina, vice-líder (quatro pontos), empatou com o Chile por 1 a 1. A vitória com um placar magro foi motivada pela dificuldade dos jogadores brasileiros para ?furar? a marcação venezuelana e, conseqüentemente, os constantes erros na criação de jogadas. Tanto foi assim que, no primeiro tempo, o Brasil criou apenas duas chances de gol. A primeira numa cabeçada de Quirino, defendida pelo goleiro Valdez. E a segunda num chute de Fernandinho, que passou perto do gol. No segundo tempo o Brasil conseguiu melhorar um pouco e fez o necessário para garantir os três pontos. Aos 18 minutos, Fernandinho cruzou a bola na área, cobrando uma falta no lado direito do ataque, e Paulinho Betanin, de cabeça, do outro lado, mandou a bola para dentro do gol, fazendo 1 a 0 para a Seleção Brasileira. Agora, o Brasil joga por mais uma vitória para praticamente garantir sua classificação ao Mundial da categoria (para isso, basta terminar o hexagonal entre os quatro primeiros). O próximo jogo será no domingo, contra a Colômbia, dona da casa.