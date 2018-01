Brasil ganha do Chile e se classifica O Brasil está classificado antecipadamente para o hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20 graças a vitória sobre o Chile por 4 a 2, no início da madrugada desta sexta-feira, em Armenia, na Colômbia. Com esta vitória, a Seleção Brasileira chega aos 7 pontos e lidera o Grupo B, sendo que o Uruguai, segundo colocado, tem 5 pontos, empatado com o Paraguai. Na última rodada, no próximo sábado, às 23h, Brasil e Uruguai decidem quem terminará como líder (o Paraguai não tem mais chances de terminar em primeiro porque não joga mais e corre o risco até de ficar fora). Já o Chile, que tem 4 pontos e enfrenta o Equador (já eliminado), precisa ganhar para se classificar. O primeiro tempo da partida foi bastante disputado, com as duas seleções marcando gols. Quem abriu o placar foi o Chile, com Montesinos, de cabeça, aos 10 minutos, aproveitando uma bola cruzada numa cobrança de falta. Mesmo estando atrás no placar, a Seleção Brasileira foi para cima dos adversários e conseguiu rapidamente o empate: aos 14 minutos, com Rafael Sobis. Um pouco decepcionado com o resultado, o técnico Renê Weber pediu mais empenho no intervalo. E teve rapidamente a resposta. Aos 52 segundos Filipe colocou o Brasil na frente no placar, com 2 a 1. Aos dois minutos, porém, outro susto: o Chile empatou, com Canales. Cerca de um minuto depois, o volante Roberto foi expulso por falta violenta. Mas, o Brasil conseguiu se organizar, mesmo com um jogador a menos, e aos 21 minutos Rafael Sóbis sofreu pênalti. Na cobrança, Quirino acertou e fez 3 a 1 para o Brasil. Aos 23 minutos, a iluminação do Estádio Centenario, em Armenia, apagou. Por causa disso a partida ficou paralisada por 18 minutos. E o Brasil, que poderia ?esfriar?, voltou dominando o jogo. Tanto que, aos 30 minutos, Rafael Sóbis sofreu outro pênalti. Quirino bateu, o goleiro defendeu e, no rebote, o próprio Rafael Sóbis marcou o quarto.