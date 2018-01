Brasil ganha do Chile por 3 a 1 e respira O Brasil está a um ponto de Atenas. Em partida sofrida, a equipe venceu o Chile por 3 a 1, nesta madrugada de sábado, em Viña del Mar, e, agora, precisa apenas do empate contra o Paraguai, domingo, às 18 horas, para garantir a classificação para os Jogos Olímpicos. A Argentina, que derrotou os paraguaios por 2 a 1 e chegou a 6 pontos, já assegurou lugar na Grécia. A seleção do técnico Ricardo Gomes tem 3 pontos e está na 2ª colocação do quadrangular final do Pré-Olímpico, ao lado do Paraguai. Leva vantagem no saldo de gols. O Chile, que pega os argentinos também domingo, está fora da briga. "Prevaleceu a garra, a vontade. Conseguimos vencer mesmo com um jogador a menos no segundo tempo", comemorou o atacante Robinho. Ao contrário do que ocorreu na última partida, contra a Argentina, quando fez boas jogadas, mostrou entrosamento e ganhou aplausos do torcedor, apesar da derrota, o Brasil exagerou nos erros diante do Chile, falhou na marcação e demonstrou grande falta de controle emocional. Escapou por pouco da derrota, que praticamente significaria a eliminação. O jogo teve situações atípicas desde o início. O Brasil foi arrasador nos primeiros minutos. Fez 1 a 0 com Marcel, de cabeça, e passava a impressão de que conquistaria os 3 pontos com tranqüilidade. Nem o mais pessimista torcedor poderia esperar que o panorama se invertesse em tão pouco tempo. Mas foi o que ocorreu. Desde os 11 minutos, quando Dudu Cearense cometeu pênalti infantil em Valdivia, até o fim da primeira etapa, só o Chile atacou. Por sorte, Gomes fez excelente defesa na cobrança de Aceval. Mas não conseguiu evitar o gol em falta batida por Gonzalez. Incentivados pela torcida, os chilenos seguiram pressionando e tiveram oportunidade para chegar à vantagem, mas Gomes estava inspirado. Pouco antes do intervalo, os brasileiros se complicaram ainda mais. Maicon, que virou celebridade por causa do golaço que marcou contra o Paraguai - depois não fez mais nada -, deu cotovelada em Beausejour e foi merecidamente expulso. Com um a menos, o Brasil recuou na segunda etapa e passou a jogar com mais seriedade e simplicidade. O Chile, equivocadamente, arriscou-se muito, e de maneira desorganizada, ao ataque. Os brasileiros não perdoaram e marcaram dois gols, com Dudu Cearense, de cabeça, e Diego, aproveitando rebote do fraco goleiro Bravo, após chute de Robinho. No fim, o time tratou de dar chutão para a arquibancada e segurar a sofrida vitória.