Brasil ganha na estréia do Mundial A seleção brasileira começou bem a disputa do Mundial de Futebol Feminino, disputado nos Estados Unidos. Em Washington, neste domingo, o Brasil derrotou a Coréia do Sul por 3 a 0 e assumiu a liderança do grupo B, com os mesmos 3 pontos que a Noruega, que venceu a França por 2 a 0 na estréia. Kátia Cilene marcou dois gols e Marta fez o outro. O Brasil volta a jogar na quarta-feira, contra a Noruega, a partir das 17h45 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil.