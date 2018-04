Brasil ganha ouro no futebol de areia A seleção brasileira conquistou a medalha de ouro do VIII Mundial de Futebol de Areia, após vencer Portugal na manhã deste domingo por 6 a 5, no Guarujá. Os gols foram marcados por Neném, Jorginho (2), Júnior Negão e Juninho (2). Pela seleção portuguesa, marcaram Alan (2), Madjer (2) e Barraca. Este foi o sétimo título da competição conquistado pelos brasileiros. Portugal tinha sido campeão em 2001. O Uruguai derrotou a Tailândia por 5 a 3 e ficou com o bronze neste ano. Os artilheiros do Mundial foram Neném (Brasil), Madjer (Portugal) e Nico (Uruguai), todos com nove gols. E hoje foi mesmo um dia de sorte para Neném: ele também se destacou por ter sido eleito pela imprensa o melhor jogador da competição. Nomcharoen, da Tailândia, foi escolhido o melhor goleiro. O Brasil jogou com Robertinho, Juninho, Duda, Jorginho, Neném, Benjamin, André, Buru e Júnior Negão. A seleção de Portugal teve Zé Miguel, Pedro Jorge, Nunes, Alan, Madjer, Marinho, Barraca, Rui Codinha e Hernani.