Brasil ganha títulos sub-15 e 17 As seleções brasileiras sub-15 e sub-17 conquistaram neste domingo títulos nas respectivas categorias, no Mundialito realizado na capital das Ilhas Canárias, Espanha. O time sub-15 venceu o título da primeira edição do torneio, ao bater o Barcelona por 1 a 0. A equipe sub-17 ficou com a taça após a vitória de 1 a 0 sobre o Las Palmas.