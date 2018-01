Brasil ganha torneio Sub-20 na China Com um gol de Diogo aos 4 minutos do primeiro tempo da prorrogação, a seleção brasileira Sub-20 derrotou a China por 1 a 0, na madrugada deste domingo, e conquistou o título do torneio ?Futebol do Futuro?, que serve de preparação para o mundial da categoria, em julho, na Argentina. O tempo regulamentar terminou sem gols. A Argentina ganhou do Japão por 1 a 0 e ficou com o terceiro lugar. O Brasil chegou à disputa do título depois de vencer o Japão por 3 a 1 na semifinal. Na decisão assistida por 15.800 torcedores, a seleção brasileira teve dificuldades para impor seu toque de bola diante da forte marcação chinesa. Tanto que Anderson acabou sendo expulso por reclamação aos 44 minutos do segundo tempo.