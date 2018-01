Brasil garante vaga no Mundial Sub-17 O Brasil garantiu nesta sexta-feira à noite sua classificação ao Mundial Sub-17 (que será disputado no Peru), graças à goleada sobre o Equador por 4 a 1, em Maracaibo, na Venezuela, onde está sendo disputado o Campeonato Sul-Americano da categoria. Agora, o Brasil decide o título contra o Uruguai, na última rodada do quadrangular, que acontece no domingo. A vitória foi garantida graças aos gols de Ramón (2), Igor e Anderson, com Jefferson Villacís descontando para os equatorianos. Na classificação, o Brasil soma seis pontos, o mesmo do Uruguai (que ganhou da Colômbia por 1 a 0 nesta sexta, gol de Elias Figueroa), mas leva vantagem nos critérios de desempate (cinco contra três gols de saldo). Colômbia e Equador, eliminados, não somaram ponto até o momento.