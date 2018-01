Brasil goleia a Argentina no Futsal A seleção brasileira de Futsal goleou a Argentina por 5 a 0 neste domingo de manhã, no desafio internacional realizado em Tramandaí (RS). A partida, acompanhada por cerca de 4 mil torcedores, foi equilibrada no primeiro tempo. A equipe brasileira teve dificuldades, mas fechou a primeira etapa com 2 a 0 de vantagem, gols de Falcão e André. No segundo tempo, os argentinos se abriram um pouco mais na defesa e o Brasil ampliou com Manoel Tobias, Índio e, de novo, Falcão.