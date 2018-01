Brasil goleia a Bolívia no Sub-17 O Brasil estreou nesta sexta-feira no Sul-Americano Sub-17 com uma boa vitória: 4 a 2 sobre a Bolívia, em Maracaibo. Com esta vitória, a seleção larga com três pontos, na liderança do Grupo A do torneio, por ter marcado mais gols que o Paraguai, que também três pontos. O Paraguai, por sinal, foi quem fez o jogo de abertura da competição, onde venceu a Venezuela, dona da casa, por 3 a 1. Os gols brasileiros na partida foram marcados por Anderson (2), Igor e Marcelo, para o Brasil. Guzman e Vaca marcaram os gols dos bolivianos. Na segunda rodada da primeira fase, o Brasil enfrentará o Equador, na terça-feira, às 22h10 (horário de Brasília). Abertura - O ex-jogador argentino Diego Maradona deu nesta sexta-feira o pontapé inicial na abertura do Sul-americano Sub-17. Os organizadores do torneio decidiram suspender as festas da rodada inicial em respeito à situação do Papa João Paulo II.