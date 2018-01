Brasil goleia a Venezuela por 7 a 1 A Seleção Brasileira Sub-17 goleou nesta quarta-feira por 7 a 1 a Venezuela, dona da casa, pelo Sul-Americano da categoria, e garantiu a liderança do Grupo A com nove pontos, pois foi sua terceira vitória em três partidas disputadas e está praticamente classificado para o Quadrangular Final do torneio. O Brasil começou a goleada aos 21 minutos do primeiro tempo, com Anderson. Ramon, aos 26, fez o segundo. Aí, começou a aparecer Kerlo, que marcou três (aos 34 e aos 38 do primeiro tempo e aos 26 minutos do segundo tempo). Marcelo fez mais um aos 45 minutos do primeiro e Ricardo fez o sétimo aos 42 minutos do segundo tempo. A Venezuela descontou com Hermes Palomino, aos nove minutos do segundo tempo. Agora, o Brasil enfrentará o Paraguai, na última rodada, no sábado, às 22h10 (horário de Brasília), precisando de pelo menos um empate para garantir sua classificação.