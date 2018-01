Brasil goleia Argentina e é campeão Em sua melhor apresentação no ano, a seleção brasileira deu um show, goleou a Argentina por 4 a 1 nesta quarta-feira, em Frankfurt, na Alemanha, e conquistou pela segunda vez o título do Copa das Confederações, repetindo o feito de 1997. Além de superar o seu mais tradicional rival, o Brasil faturou a tríplice coroa do futebol, pois foi campeão também da Copa do Mundo, em 2002, e da Copa América, em 2004. A goleada desta quarta-feira também teve um sabor de vingança. Afinal, no último confronto entre as duas seleções, no começo do mês, em Buenos Aires, a Argentina venceu por 3 a 1 nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O destaque brasileiro na final foi o atacante Adriano, que marcou dois gols e, com 5 no total, acabou como artilheiro da Copa das Confederações. Ele ainda recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio. Mas o time todo foi bem. Teve personalidade, vontade, aplicação tática e talento. Passou por cima da Argentina e praticamente não correu riscos. O caminho para a goleada foi aberto com um golaço de Adriano, aos 11 minutos, numa bomba de fora da área após driblar um zagueiro argentino. O segundo gol veio com Kaká, em outro belo chute de longe, aos 16. A Argentina não conseguia respirar. Mal o segundo tempo começou e Ronaldinho Gaúcho fez 3 a 0, completando cruzamento de Cicinho a 1 minuto. Com excelente toque de bola, controlando a partida, o Brasil chegou ao quarto gol, com a cabeçada de Adriano, após cruzamento de Cicinho, aos 17 minutos. A Argentina diminuiu aos 20, com Aimar, mas nada que atrapalhasse a festa brasileira. Confira a galeria de fotos da Copa das Confederações