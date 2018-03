Brasil goleia Argentina no futebol de areia O Brasil garantiu vaga na semifinal do Mundial de Futebol de Areia, ao golear, a Argentina, por 7 a 2, nesta quinta-feira à noite, em Copacabana, no Rio. Júnior Negão (4), Jorginho (2) e Benjamin fizeram os gols brasileiros. O Brasil disputa sábado, às 10 horas, um lugar na decisão diante de Portugal. Na outra semifinal, às 8h45, jogam Espanha x Itália. Os espanhóis eliminaram a Suíça por 5 a 4, enquanto os italianos bateram os uruguaios por 4 a 1. O título será decidido no domingo.